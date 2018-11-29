وفد المعارضة في أستانا: وحدة أراضي سوريا مطلب الجميع

أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن وحدة الأراضي السورية هو مطلب كل السوريين وربما النقطة الوحيدة التي يتفقون عليها جميعا، ولا يمكن التخلي عنها.



وقال "طعمة" أثناء مؤتمر صحفي عقده، الخميس وفد المعارضة في أستانا، إن الجولة المنتهية من محادثات "أستانا" كانت مستفيضة وجادة، موضحًا أن الطرفين تطرقا إلى الوضع في محافظة إدلب.



وفيما يتعلق بالمفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية، أقر رئيس وفد المعارضة بأن بعض الصعوبات لا تزال قائمة بين الطرفين، والجهود المبذولة خلال اليومين الماضيين لم تصل إلى نتائج نهائية، مضيفًا: "لكن استطيع القول إنه قد تحقق تحسن بسيط من شأنه أن نعول عليه خلال الفترة القادمة".



وأعرب "طعمة" عن دعم المعارضة السورية لإدخال ممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات عشائرية وزيادة تمثيل النساء في اللجنة الدستورية.



وتوقع أن تتم حلحلة المسائل القائمة في ملف اللجنة الدستورية خلال الفترة القادمة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يستطيع ذكر موعد إطلاق اللجنة.