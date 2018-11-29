"شعراوي" يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.



جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوي اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية للمحافظين والتي تستمر يوما واحدا، وتتناول جميع الأوضاع المتعلقة بالمحليات، بحضور جميع المحافظين بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث ستتم مناقشة بعض الموضوعات في مقدمتها منظومة المتغيرات المكانية وتقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة خاصة الأراضي الزراعية، إلى جانب استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضي.



وقال وزير التنمية المحلية إن مستوى تراخيص التوك توك في جميع المحافظات ضعيف جدا، متسائلا عن ماهية المشكلة التي تعطل استمرار عملية التراخيص وتأخرها في التنفيذ بكل المحافظات.



وأضاف شعراوي أن "التوك توك" غير المرخص مشكلة أمن قومي تهدد وجود الصناعات الحرفية وتقلل من نسب التعليم، لافتا إلى أن الكثيرين يتركون حرفهم وتعليمهم ويتجهون إلى الكسب السريع من خلال العمل على التوك توك، موضحا أن معدلات الجرائم التي تتم بكل المحافظات والمرتبطة بالتوك توك كبيرة وفي تزايد مستمر.



وأكد أن الورشة تستهدف مناقشة مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة والموقف الحالي لتراخيص التوك توك وتقنين أوضاعه والمقترحات الخاصة بتوقيتات إغلاق المحال العامة والمقاهي ومسابقة أجمل مدينة وقرية وحي، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية وإجراءات تسهيل الاستثمار في المحافظات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة (صوتك مسموع) الخاصة بتلقي وحل مشاكل المواطنين بجميع المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين والعمل على حلها.



وأشار شعراوي إلى أن الورشة تأتي أيضا في إطار سلسلة الورش والندوات التي نظمتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين للمحافظين ونوابهم لتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الأداء الحكومي ليتناسب مع تطلعات وآمال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بالمحافظات.