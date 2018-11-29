القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
مصر
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:50 م

"شعراوي" يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أ ش أ
dostor.org/2415747

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوي اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية للمحافظين والتي تستمر يوما واحدا، وتتناول جميع الأوضاع المتعلقة بالمحليات، بحضور جميع المحافظين بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث ستتم مناقشة بعض الموضوعات في مقدمتها منظومة المتغيرات المكانية وتقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة خاصة الأراضي الزراعية، إلى جانب استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضي.

وقال وزير التنمية المحلية إن مستوى تراخيص التوك توك في جميع المحافظات ضعيف جدا، متسائلا عن ماهية المشكلة التي تعطل استمرار عملية التراخيص وتأخرها في التنفيذ بكل المحافظات.

وأضاف شعراوي أن "التوك توك" غير المرخص مشكلة أمن قومي تهدد وجود الصناعات الحرفية وتقلل من نسب التعليم، لافتا إلى أن الكثيرين يتركون حرفهم وتعليمهم ويتجهون إلى الكسب السريع من خلال العمل على التوك توك، موضحا أن معدلات الجرائم التي تتم بكل المحافظات والمرتبطة بالتوك توك كبيرة وفي تزايد مستمر.

وأكد أن الورشة تستهدف مناقشة مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة والموقف الحالي لتراخيص التوك توك وتقنين أوضاعه والمقترحات الخاصة بتوقيتات إغلاق المحال العامة والمقاهي ومسابقة أجمل مدينة وقرية وحي، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية وإجراءات تسهيل الاستثمار في المحافظات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة (صوتك مسموع) الخاصة بتلقي وحل مشاكل المواطنين بجميع المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأشار شعراوي إلى أن الورشة تأتي أيضا في إطار سلسلة الورش والندوات التي نظمتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين للمحافظين ونوابهم لتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الأداء الحكومي ليتناسب مع تطلعات وآمال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بالمحافظات.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

88 قتيلًا و196 مفقودًا فى أسوأ حريق غابات بكاليفورنيا

ننشر رد "المالية" على "المستثمرين" بشأن أزمة الضرائب العقارية

"اليونسيف" تتوقع وفاة 360 ألف مراهق بسبب الإيدز بحلول 2030

"السيسي" يكرم منتخبي الاسكواش وكرة القدم النسائية

ads
الأكثر قراءة

حبس أب متهم بهتك عرض ابنته في عين شمس

الأرصاد: غدًا أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. والقاهرة 22 درجة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

منتخب مصر يتقدم مركزين فى تصنيف «فيفا»

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

حبس أب متهم بهتك عرض ابنته في عين شمس

الأرصاد: غدًا أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. والقاهرة 22 درجة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

منتخب مصر يتقدم مركزين فى تصنيف «فيفا»

كشكول

غدًا.. انطلاق الدورة التاسعة لـ«عقول عظيمة» بمحافظة المنيا

جامعة الاسكندرية تفتتح مركزين للتطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لتطوير مهارات الطلاب الإسكندرية

بروتوكول تعاون بين هندسة الاسكندرية وبني سويف وتيتان وشنايدر لربط طالب الهندسة بسوق العمل

"تعليم الغربية" يناقش مقترحات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

التعليم: نتواصل مع النيابة لحل أزمة معلم التنمر

الأمصار

طائرة ترامب تتعرض لحادث خطير

العراق يعلن عن اجتياز "غاز البصرة" حاجز المليار بنهاية 2018

المنتخبات العربية.. إنجازات طفيفة في ترتيب الفيفا عن شهر نوفمبر

خطط لهجوم إرهابي بالجمرة الخبيثة.. القبض على داعشي لبناني بإيطاليا

الدوحة تُبرأ مواطن اغتصب بريطانية وأحرقها.. ووالدتها: القضاء القطري مهزلة

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

أطباق أرجنتينية شهية في انتظار زعماء مجموعة العشرين

"يونيسف" تعلن وصول 14 مليون جرعة لقاح إلى اليمن

تراجع عدد العاطلين عن العمل بألمانيا لـ2.186 مليون فى نوفمبر

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

قلة النوم تجعل الشخص أكثر غضبًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎