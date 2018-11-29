محافظ المنوفية يعرض 20 مشروعًا مُتعثرًا لوزير التنمية المحلية

كشف مصدر مُطلع داخل ديوان عام محافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن توقف 20 مشروعًا بمركز الباجور منذ سنوات دون أى حلول واقعية، مُشيرًا إلى لقاء المحافظ مع وزير التنمية المحلية لهذا السبب.



وأضاف المصدر، أنه تم تجهيز ملف بالمشروعات المُتعثرة بمركز الباجور وتسليمه للمحافظ لعرضه على الوزير.



تأتي مشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ 2007 والذي من المفترض أن تخدم نحو 40 قرية بالمركز، حيث لم يتم تسليم محطتي الصرف بكفر الخضرة وسبك الضحاك، مما يغضب معظم المواطنين بالمركز الذين يطالبون بحقهم في مشروع الصرف الصحي، حفاظًا على حياتهم وبيوتهم المُعرضة للانهيار نتيجة عدم وجود صرف صحي.



وأشار المصدر، إلى عدم استكمال محطة المياه بالمدينة حتى الآن والتي من المفترض أن تسهم فى تغذية جميع قرى المركز بالمياه.