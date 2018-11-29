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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:47 م

صلاح محسن يتعرض للإصابة ويغيب 5 أسابيع

صلاح محسن
صلاح محسن
وكالات
dostor.org/2415744

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة جديدة بعد تأكد غياب صلاح محسن
مهاجم الفريق لمدة خمسة أسابيع بسبب الإصابة.

وأكد الدكتور خالد محمود، مدير الجهاز الطبي بالنادي، أن الأشعة التي أجراها صلاح محسن أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة تصل إلى شهر ونصف حتى يتعافى من الإصابة.

وكان صلاح تعرض للإصابة عقب مرور 6 دقائق فقط من مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، أمس الأول، والتي انتهت لصالح ذئاب الجبل بهدف نظيف لأحمد علي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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