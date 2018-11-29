أعمدة الكهرباء بالشرقية.. "خطر ينتظرُ حصد أرواح المواطنين"

تعاني مراكز محافظة الشرقية، أزمة في أعمدة الكهرباء والتي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا سيتسبب في حصد الأرواح تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.



وشهدت محافظة الشرقية، على مدار الأيام الماضية، عدة حوادث أزهقت أرواح العديد من المواشي بسبب أعمدة الكهرباء التالفة، وأصبح الأهالي في حالة قلق من انتقال الحوادث لتحصد أرواح الأهالي.



وقد أطلق أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مناشدات لحاتم السبع، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، ومسؤلي الكهرباء بسرعة التدخل وصيانة أعمدة الكهرباء، والتي تعاني من أزمة وتحتاج لإصلاحات، وذلك بعد مصرع بقرتين وجاموسة بسبب ماس كهربائي في قرية كفور نجم.



وأكد أهالى الإبراهيمية أن على مجلس المدينة والوحدات المحلية سرعة التدخل قبل وقوع كوارث أخرى حيث يقوم بعض المواطنين بعمل مفاتيح خاصة علي الاعمدة مما يؤدى للتلف ووقوع حوادث الماس الكهربائي.



وفى قرية العدوة، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فقد أدى ماس كهربائى من أحد أعمدة الإنارة إلى إزهاق حياة جاموسة، فى الأمطار التى سقطت على أغلب مدن ومراكز مصر فى اليومين الماضيين، وقد استغاث الفلاح مالك الجاموسة النافقة لتعويضه ولكن دون جدوى.



وكانت الواقعة الأخيرة هي صاحبة الجدل الأوسع الذي أثير، هي واقعة نفوق جاموستين بقرية هربيط، دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعدما استنكر أهالي الشرقية تكرار الواقعة، وتم تداول ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين المسؤلين بالتدخل لحل الأزمة.



وقد خرج الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن صمته بعد كثرة وقائع الموت بسبب أعمدة الإنارة المتهالكة، وأصدر قرار بإحالة واقعة نفوق ماشيتين الإبراهيمية للنيابة العامة لتحديد المسئولين والمتسببين في الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وطالب الأهالي بسرعة التدخل وصيانة الأعمدة قبل هطول أمطار فصل الشتاء وحصاد المزيد من أرواح الحيوانات والأهالي.



