"القاضي": قرار "المركزي" أمس يهدف لإحكام الرقابة على السوق

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة "المصرف المتحد"، إن قرار البنك المركزي المصري أمس بشأن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة للاستثمارات الجديدة إلا من خلال سوق الصرف بين البنوك و"الإنترنت بنك" دخولً وخروجًا، جاء لتنظيم وإحكام الرقابة على السوق.



وأضاف أن ذلك القرار جاء ذلك استكمالًا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي، والذي أسفر عن العديد من الإصلاحات، منها: القضاء على السوق السوداء وتوجه الاستثمارات المحلية نحو الإنتاج لزيادة الناتج القومي، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية أمام المستورد.



وأكد القاضي أن مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدى إلى إصدار هذا القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ التي يحتجزها المركزي عند دخول الأجانب كمستثمرين للسوق يتم تركها عن طريق آلية "الإنتربنك" بين البنوك للعرض والطلب.



وأضاف القاضي أن تبعيات هذا القرار ستساهم في إحداث فائض في العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق، وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة، الأمر الذي يبشر باقتصاديات قوية ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.