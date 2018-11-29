كاتبة إيطالية: التوغل القطري وراء انتشار الإرهاب في "سردينيا"

قالت الكاتبة الصحفية الإيطالية من أصل مغربي، والبرلمانية الإيطالية السابقة، سعاد السباعي، إن القبض على شخص يشتبه بأنه كان على وشك تنفيذ هجمات في جزيرة سردينيا الإيطالية، يرجع نتيجة التوغل القطري في البلاد من خلال شراء الدوحة أغلب المشروعات السياحية والاستثمارية.



وأوضحت "سباعي" في مقال بصحيفة "المغربية" التي تصدر فى إيطاليا، أن المزيد من التوغل القطري يعني المزيد من الإرهاب، مشيرة إلى أن خطر الإرهاب في سردينيا، هو نتيجة للوجود الكبير لقطر في المنطقة.



وأشارت إلى أن الاستثمارات القطرية الهائلة في جميع المجالات، من السياحة إلى الرعاية الصحية، تعمل على إخفاء التطرف الذي يروج له نظام الدوحة من خلال المساجد غير المشروعة، والجمعيات الزائفة الثقافية، والأئمة الذين أعلنوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية.



وتابعت "سباعي" أن قطر تنفذ هذا المخطط في جميع أنحاء إيطاليا، لكنه يثبت فعاليته بشكل خاص في سردينيا، التي طالما كانت إقطاعًا شخصيًا لأمراء الدوحة.



ووجهت الشكر للأمن الإيطالي، قائلة إن: "إنقاذ إيطاليا يعود الفضل فيه إلى قوات الشرطة وخدمات المعلومات، التي تواصل الاضطلاع بمهمتها في ضمان الأمن في البلاد".



وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت القبض على لبناني من أصول فلسطينية للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بجزيرة سردينيا.



وأعلنت الشرطة في مدينة نورو، الأربعاء الماضي، أن الرجل كان يحاول مزج إمدادات مياه الشرب بالسم في ثاني أكبر الجزر الإيطالية بالبحر المتوسط، ووجهت السلطات للمشتبه به البالغ من العمر 38 عامًا، تهمة العمل لحساب تنظيم داعش.