اكتشاف بؤرة إيجابية لإنفلوانزا الطيور بكفر الشيخ

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن اكتشاف بؤرة إيجابية لمرض إنفلوانزا الطيور بقرية "بلوش"، التابعة لمركز بلطيم، وذلك أثناء حملات التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور.



قالت الدكتورة كاميليا عوض الله؛ مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم رصد بؤرة إيجابية لمرض إنفلوانزا الطيور، بين دواجن بحظيرة أحد المنازل، بقرية "بلوش"، التابعة لمركز بلطيم.



وأكدت "عوض الله"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة على الفور لاحتواء البؤرة المرضية، واتباع نظام التحصين الإجبارى بقرية "بلوش"، حسب نتيجة البؤرة الإيجابية، مشيرة إلى استمرار حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.