غدًا.. تدريب 100 طبيب بالمنيا ضمن مبادرة "عقول عظيمة"

أعلن الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عقول عظيمة"، لتدريب شباب الأطباء، انطلاق الدورة التاسعة للمبادرة، غدا، بمحافظة المنيا، لتدريب 100 طبيب من تخصص طب وجراحة العيون.



وقال إن التدريب سيتم بالتعاون مع عدد من أساتذة طب وجراحة العيون بجامعة المنيا، منهم الدكتور محمود جنيدي، والدكتور أحمد الشافعي، والدكتور حسام محرم، والدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور إسماعيل مفتاح، مشيرا إلى أن تلك الدورة هي الثانية للمبادرة في صعيد مصر.



ويشمل التدريب النظري والعملي عددا من أهم أمراض العيون المنتشرة في الوجه القبلي بشكل خاص، منها المياه البيضاء والمياه الزرقاء، ومشكلات القرنية، والأخطاء الانسكارية بالعين.



وكانت مبادرة «عقول عظيمة» قد أطلقت المرحلة الأولى لها العام الماضي بالتعاون مع الجامعات المصرية، والتي نجحت في تدريب 1300 طبيب في 22 محافظة على مدار 6 أشهر، واستأنفت عملها بإطلاق المرحلة الثانية يوليو الماضي، مستهدفة تدريب 1800 طبيب آخرين من شباب أطباء طب وجراحات العيون.