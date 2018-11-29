إزالة التعديات على 113 فدانًا من أراضى أملاك الدولة بالدقهلية

واصلت محافظة الدقهلية حملاتها المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لليوم الثالث على التوالي لإزالة كل التعديات الموجودة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كل أنواع التعديات حتى تعود الأراضى الزراعية للإنتاج.



وأوضح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، في بيان اليوم الخميس أن الحملات حققت نجاحًا ملموسًا، واحتلت محافظة الدقهلية المركز الأول على المحافظات التي تتم فيها حملات الإزالة، حيث تمت إزالة التعديات على 113 فدانا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية لمتابعة إزالة كل التعديات.



وأكد شاروبيم أن المحافظة لديها خطة محكمة لإزالة كل التعديات الموجودة بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة الذى نشعر به جميعا يعود إلي انحسار المساحات المزروعة نتيجة التعديات التي يجب أن تتوقف فورًا، وهو ما نعمل على تحقيقه بإزالة حالات التعديات تنفيذًا للقانون الذي يجب علينا احترامه وتطبيقه.



وفي سياق متصل، أسفرت الحملة التي شنتها مديرية التموين بالدقهلية عن ضبط 5 أطنان ملح منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي و90 برميل سردين مملح فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي وزن البرميل 100 كم بإجمالي 9 أطنان، وتم ضبط المسئول (راضي. ا. ع. ك) صاحب مصنع إنتاج مخللات بناحية كفر عبد الأمين التابعة للوحدة المحلية ببرهمتوش بالسنبلاوين، وتم إخطار الجهات المعنية للغلق الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.