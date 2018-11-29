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حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:41 م

حبس أب متهم بهتك عرض ابنته في عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2415730

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، رئيس النيابة، حبس الأب المتهم بهتك عرض ابنته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة عرض المجني عليها على الطب الشرعي.

وكشفت تحقيقات النيابة هتك الأب عرض ابنته ومعاشرتها من الخلف أكثر من مرة، داخل شقته، وتبين أن الأب هددهها إذا فضحت أمره بالقتل.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16 سنة، بمساعدة زوجته الثانية، داخل شقتهما بمنطقة عين شمس.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التي تباشر معه التحقيق.

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