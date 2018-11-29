رئيس وزراء اليابان يعتزم لقاء ترامب وبوتين وشي في الأرجنتين

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي توجه، الخميس، إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال آبي- في تصريحات صحفية قبل مغادرته، نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- إنه يرغب في إجراء مناقشات بشأن تعزيز نظام التجارة الحرة والنمو المستدام للاقتصاد العالمي.



ومن المرجح أن يشدد آبي، خلال القمة، على أهمية تعزيز التجارة الحرة، إذ لعبت اليابان دورًا قياديًا في صياغة الاتفاق الشامل والتقدمي المتعلق بالشراكة عبر المحيط الهادئ، ويضم 11 عضوًا.



وذكرت الحكومة اليابانية أنه خلال القمة، التي ستستمر يومين، من المتوقع أن يجري آبي، غدًا الجمعة، محادثات منفصلة مع ترامب وشي جين بينج، كما سيجري السبت المقبل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ومن المقرر أن يبحث آبي مع ترامب التعاون الثنائي فيما يخص النزاع النووي لكوريا الشمالية، والمفاوضات المقبلة حول اتفاقية التجارة الثنائية، ومن المنتظر أن يناقش مع شي مسألة كوريا الشمالية، وبعض القضايا العالمية الأخرى، من بينها تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ومن المقرر أن يبحث آبي مع بوتين الاتفاق على تسريع المحادثات حول الجزر المتنازع عليها بين طوكيو وموسكو.