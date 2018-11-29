"شاكر" و"جيورج" يبحثان تعزيز التعاون بين الكهرباء والشركات الألمانية

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع السفير الألمانى بالقاهرة يوليوسس جيورج، سبل تعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الألمانية، وذلك فى إطار جهود القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، خاصة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء المختلفة.



وأشاد شاكر- خلال اللقاء حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الخميس- بالتعاون القائم بين قطاع الكهرباء والشركات الألمانية وخاصة شركة (سيمنس)، معربًا عن أمله في زيادة حجم التعاون لتنفيذ الخطط القومية وتعظيم مستوى الاعتمادية والكفاءة لمحطات توليد الكهرباء حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامى على الطاقة.



وأشار إلى الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي ليس فقط للاستهلاك المحلي، ولكن لتعظيم فرص التصدير وتشجيع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.



وقال إن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات به من إنتاج ونقل وتوزيع؛ وذلك للتغلب على كل المشكلات التي تواجهه من جذورها، موضحًا أنه في إطار السياسات والتشريعات تم إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015 والذى يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء.



ولفت الدكتور محمد شاكر إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للربط الكهربائي، متمثلًا في التعاون الوثيق بينه وبين المنظمة الدولية (GEIDCO)، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بينهما لتطوير مشروعات الربط الكهربائي والتعاون في عدد من المجالات، مؤكدًا أن مشروع الربط الكهربائي الدولي (GEI) يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.



من جهته، أشاد السفر الألماني بالقاهرة يوليوسس جيورج، بعمق العلاقات المصرية الألمانية وبحجم الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها في وقت وجيز، معربًا عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار في مصر وخاصة زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء.



يشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية؛ لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

