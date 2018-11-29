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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:40 م

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدى إلى حى قيزون شرق الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2415726

أغلق عشرات المستوطنين، الخميس، الطريق المؤدي إلى حي قيزون شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، إن عشرات المستوطنين بحماية قوت الاحتلال الإسرائيلي أغلقوا مفرق قيزون شرق المدينة، أمام حركة المواطنين، تمهيدًا لإجراء احتفالات خاصة بهم في المكان.

وتعاني مدينة الخليل مشكلة خاصة في مواجهة زحف المستوطنات، فهذه المدينة الوحيدة التي يعيش مستوطنون بداخلها وليس في محيطها فحسب، ويعتبر سكان المدينة أن الوجود الاستيطاني يعكر صفو المدينة ويقطع أوصالها، فالمناطق التي تقع فيها تلك البؤر تابعة للسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية رغم أن الأغلبية الساحقة لسكانها من الفلسطينيين.

وعمدت الحكومة الإسرائيلية بعد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة 1967 إلى دعم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاك القانون الدولي، حيث ذكرت دراسة لمؤسسة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية أنه مع نهاية 2013 أقيمت في أنحاء الضفة الغربية 125 مستوطنة إسرائيلية، معترف بها من وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى جانب حوالي 100 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى عدة تجمعات استيطانية يهودية في داخل مدينة الخليل والتي تحظى بدعم حكومي، و12 حيًا في أنحاء الضفة يسري عليها القانون الإسرائيلي وضمت إلى منطقة نفوذ القدس.

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