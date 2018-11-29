رئيس جامعة دمنهور يكرم المتميزين في تطبيق معايير الجودة

كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الخميس، المتميزين في تطبيق معايير الجودة بكليات الجامعة وذلك بقاعة الكونفرانس بمبنى إدارة الجامعة.



وشارك في التكريم الدكتورحسين مطاوع مفوض نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة نعمات محمد السيد مدير مركز ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات جامعة دمنهور والهيئة المعاونة والجهاز الإداري للمشاركة فى الجهد المبذول فى أعمال الجودة ومديري أعمال الجودة ب 8 كليات والهيئة المعاونة والجهاز الإداري ومديرى مركز ضمان الجودة ونائبى مركز ضمان الجودة والجهاز الادارى للمركز وهذا لتميزهم فى مجال الأنشطة الفعالة بوحدات ضمان الجودة بالكليات وهذا فى إطار سعى جامعة دمنهور لتحقيق التميز والريادة فى كافة المجالات الاكاديمية والتعميمية والبحثية وخدمة المجتمع حيث سعت الجامعة إلى توسيع مجالات تحفيز منسوبيها من المتميزين لتحقيق التطوير المنشود من خلال تطبيق معايير الجودة واستيفاء متطلباتها وصول إلى الريادة.



وأكد الدكتور عبيد صالح، أن هذه الجوائز التي تم تقديمها للمتميزين أهدافها تعزيز ثقافة الجودة وإجراءاتها وآليات تحقيقها ولتحسين مخرجات التعلم لدى الطلاب، وتقديم الدعم للبرامج الأكاديمية لتحقيق أهدافها والعمل على ضمان جودة البرامج الأكاديمية وتفعيل دور الوحدات الإدارية المساندة لضمان الجودة وتطوير العمل الإداري وتهيئة البرامج الأكاديمية للإعتماد المحلي والخارجي وتقويم العملية التعليمية من خلال قياس مؤشرات الأداء لمدخلاتها وعملياتها ونواتجها ويشمل ذلك هيئة أعضاء التدريس والعاملين والطلاب والبرامج والخريجين.