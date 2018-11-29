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فن
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:39 م

حكيم يسجل "هاتريك" في رأس السنة

حكيم
حكيم
dostor.org/2415721

مع ازدياد بريق حكيم الفني بمرور الأيام بسبب عدم توقفه عند مرحلة فنية محددة، أصبح من القلائل في الساحة الفنية المطلوب في كل نواحي الحياة الفنية.

وحرص المتعهدون، للعام الثالث على التوالي، أن يكون "حكيم" الهدف الأساسي لهم في التعاقدات في حفلات رأس السنة، لكنه اختار ثلاث حفلات فقط.

ويحيي الفنان حكيم الحفلات في أكبر ثلاثة فنادق في القاهرة، وهي ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإنتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر، وكونكورد السلام بمصر الجديدة، ليصبح الفنان الوحيد الذي يحيي 3 حفلات دفعة واحدة، مسجلا "هاتريك" برأس السنة، متصدرا المشهد الغنائي في أول العام من بين كل المطربين المصريين والعرب.

يذكر أن متعهدي الحفلات حرصوا على تواجد "حكيم" في كل اللافتات الإعلانية بمعظم ميادين مصر، خاصة بعد نجاح حملته لمحاربة "فيروس c" التي نظمت قبل شهر بشكل غير متوقع.

حكيم يسجل "هاتريك" في رأس السنة
حكيم يسجل "هاتريك" في رأس السنة
حكيم يسجل "هاتريك" في رأس السنة
حكيم يسجل "هاتريك" في رأس السنة
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