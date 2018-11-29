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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:39 م

إزالة 254 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2415720

تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 254 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ومجرى نهر النيل، ومنافع الري والصرف.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن؛ لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومنافع الري والصرف، بمديريات الإسكندرية والشرقية والقليوبية والغربية وبني سويف والإسماعيلية وسوهاج وأسوان وأسيوط والأقصر وقنا.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد وجّه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها؛ تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.

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