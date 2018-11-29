التصدي لهجوم استهدف منزل رئيس المخابرات السابق في كابول

شنت مجموعة من المسلحين هجومًا على مقر إقامة رئيس المخابرات الأفغانية السابق عمرو الله صالح في العاصمة كابول، إلا أن القوات الأفغانية تمكنت من التصدي للهجوم دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وقال صالح - في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن الهجوم وقع خلال لقائه مع رئيس المخابرات السابق رحمة الله نبيل في منزله.



وأكد أن القوات الأفغانية خاصة عملاء المخابرات تمكنوا من التصدي بسرعة للهجوم، لافتًا أن المسلحين لاذوا بالفرار من المنطقة بعدما رد قوات الأمن على إطلاق النار، إلا أنه لم تقع أي إصابات خلال الهجوم.



من جانبه، أكد رئيس المخابرات السابق أيضا وقوع الهجوم، قائلا إن المسلحين تمكنوا من الهروب من المنطقة بعدما ردت قوات الأمن بدورها على هذا الهجوم.



وحتى الآن لم يعلن أي فرد أو جماعة مسؤوليته عن الحادث.