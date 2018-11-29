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الثقافة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:22 ص

إيناس عبد الدايم: مكتبة "المترجم" نقطة تلاقى حضارات الشعوب

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
dostor.org/2415576

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مكتبة "المترجم" بالمبنى الجديد الملحق بالمركز القومي للترجمة، والذى يرأسه الدكتور أنور مغيث.

وقالت "عبد الدايم"، فى تصريح لها، إن مكتبة المترجم خطوة مهمة على درب المعرفة باعتبارها نقطة تتلاقى بها ألوان من ثقافات وفنون وحضارات الشعوب المختلفة، وتمثل إضافة حقيقية للمسيرة التنويرية فى مصر، كما تعد جسرًا للتواصل مع الإبداعات الفكرية العالمية، مشيدة بالأفكار الجديدة التى تساهم فى تحديث أساليب الدراسة والبحث.

من جانبه، قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، إن المكتبة تعد تتويجًا للجهود المبذولة لتطوير وسائل الاطلاع على الفكر العالمى، كما أنها أحد الإنجازات الحديثة للثقافة المصرية، حيث تضم الأصول الأجنبية لجميع الإصدارات المعربة من المركز، والتى تشمل المؤلفات والموسوعات والقواميس، ما يساعد الباحثين على إجراء الدراسات المتخصصة.

وأضاف: كما تم تجهيز قاعة للحاسب الآلى متصلة بشبكة الإنترنت ومزودة بقاعدة بيانات عن جميع العناوين الموجودة بالمكتبة.

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