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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:20 ص

"اليونسكو" تضيف موسيقى "ريجي" الجامايكية لقائمة التراث

يونسكو
يونسكو
وكالات
dostor.org/2415575

أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الخميس، موسيقى "ريجي" الجامايكية على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي.

وتعقد المنظمة اجتماعًا على جزيرة موريشيوس، التي تقع قبالة ساحل جنوب شرق أفريقيا، ويعد اعتراف المنظمة بالتراث الثقافي غير المادي وسيلة لضمان حماية الطقوس الثقافية وزيادة الوعي بأهميتها.

ولفتت المنظمة إلى التأثير الواسع والثقل السياسي لهذا النوع من الموسيقى، التي يعد "بوب مارلي" الجامايكي أشهر مغن لها.

وأضافت أن "الإسهام الدولي (لهذه الموسيقى) في قضايا الظلم والمقاومة والحب والإنسانية يؤكد أن ديناميكية العنصر لها تأثيراتها العقلية والسياسية والاجتماعية والحسية والروحية".

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