أردوغان يعرض التوسط لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بأنه اقترح على روسيا وأوكرانيا التوسط في الأزمة بينهما في بحر آزوف.



وأجرى الرئيس التركي، أمس الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشنكو، داعيًا الرئيسين إلى حل كل المشاكل "بالطرق الدبلوماسية".



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم في اسطنبول قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين: "هل يمكننا القيام بوساطة هنا؟ تحدثنا عن ذلك مع الطرفين".



وأكد أن "كلا من بوتين وبورشنكو قدم لنا خلال محادثاتنا بعض الطلبات وسننقل المطالب (اوكرانيا) إلى بوتين خلال محادثاتنا في الأرجنتين"، مضيفًا أنه سيبحث في هذه القضية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا.



وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات الغاضبة منذ إطلاق البحرية الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية واحتجازها قبالة ساحل القرم.



وعقب تحذيره من تهديد اندلاع "حرب شاملة" وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، أمس الأربعاء، قانون فرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية المحاذية لروسيا والبحر الأسود وبحر آزوف لمدة 30 يومًا.

وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر.

