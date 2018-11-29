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اقتصاد
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:14 ص

الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية

الدولار
الدولار
وكالات
dostor.org/2415567

انخفض الدولار مقابل بقية العملات الرئيسية، اليوم الخميس، حيث فسرت الأسواق تصريح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بأن سعر الفائدة أقل من مستوى الحياد بقليل كمؤشر على قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2% إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع.

وفاجأ "باول" الأسواق أمس الأربعاء عندما لمح إلى أن سعر الفائدة القياسي البالغ من 2 إلى 2.25% "أقل بقليل فقط" من النطاق الواسع لتقديرات المستوى المحايد والذي كان في سبتمبر بين
2.5 و3.5 %.

ويخالف هذا تعليقات "باول" في أكتوبر عندما قال إن سعر الفائدة "يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن".

وتراجع الدولار على نطاق واسع، حيث انخفض 0.4 %مقابل الين الياباني إلى 113.25 ين بينما نزل 0.25 أمام اليورو.

وسجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2830 دولار لكنه انخفض 0.2% مقابل اليورو إلى 88.81 بنس.

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