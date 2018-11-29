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سياسي
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:13 ص

ماريان عازر تتحدث عن التطوع لخدمة المجتمع فى مكتبة المعادي

الدكتورة ماريان عازر
الدكتورة ماريان عازر
عائشة حسن
dostor.org/2415566

ألقت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، محاضرة بعنوان "Give To Win"، تحدثت فيها عن أهمية العطاء والتطوع لخدمة المجتمع وأنواعه وأثره فى المجتمع والمتطوع والوطن ودوره في توطيد العلاقات ونشر المحبة والسعادة والسلام.

وتناولت خلال المحاضرة الحديث عن القنوات المختلفة للعطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكدت عازر، في بيان لها، أن المحاضرة جاءت فى إطار الاحتفالية التي نظمها الركن الأمريكي بمكتبة "المعادي العامة" التابعة لجمعية "مصر للثقافة وتنمية المجتمع"، لتقديم الشكر لكل من ساهم بجهد أو وقت كمتطوع في تقديم ندوات ومحاضرات وورش عمل بالركن الأمريكي لأعضاء المكتبة العامة في مجالات الثقافة والتنمية البشرية.

حضر الاحتفالية هيلين لافاف المستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة الأمريكية، وروث آن ستيفنز كلينتز الملحق الثقافي، وسوزان ميلر أخصائي المشاركة العامة الإقليمي وإيمان منصور مدير المركز الأمريكي بالسفارة الأمريكية، وأشنادل محمد أمين حلمي الثاني أمين عام وعضو مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، والمهندسة هالة إسماعيل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكتبات واللواء محمد عاشور مدير إدارة المكتبات مدير مكتبة المعادي العامة، والعديد من الضيوف والمتطوعين الذين تم تكريمهم.

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