"العالم يرسم زويل".. شعار أول مسابقة دولية للكاريكاتير بالإسكندرية

"العالم يرسم زويل"، تحت هذا الشعار أقيمت مسابقة دولية على أرض الإسكندرية عن فن الكاريكاتير، لتكريم أحد علماء مصر وهو أحمد زويل، بمشاركة 300 فنانا من مختلف دول العالم تقدموا برسوماتهم للمسابقة، بمتحف محمود سعيد.



وفاز بالمركز الاول في المسابقة، المغربى الفنان عبد اللطيف العيادي، وحصد المركز الثاني الفنان بيدرو سيلفا من البرتغال، والمركز الثالث، عمر زفالوز من بيرو.



وتعد سميرة سعيد، أول فنانة في الوطن العربي تصدر مجلة إلكترونية متخصصة في فن الكاريكاتير والحاصلة على فرع FECO وهو الاتحاد الدولي لرسم الكاريكاتير في العالم، صاحبة الفكرة، حيث أعلنت عنها منذ شهرين من خلال الموقع الرسمي للفنان رائد خليل كمنصة رسمية لكل محبي ومحترفي رسم الكاريكاتير، لتفاجىء بتقدم أعداد كبيرة من المشتركين، تم تصفيتهم إلى 3 أعمال فائزة فقط، وفقا للجنة التحكيم.



وقالت "سعيد"، للدستور، إن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة ضمت الفنان رائد خليل، صاحب أكبر موقع لمحبي ومحترفي الكاريكاتير، والفنان جوليان بينو باي، خبير في اخراج المتشابهات وتنقيح الاعمال لضمان أن تخلو المسابقة من اي أفكار مسروقة أو مقلدة، والفنان والتير، متخصص في رسم البورترية لتقييم البورترية الكاريكاتيري المقدم للمسابقة، وأيضا 3 فنانين مصريين هم الفنان محمد توفيق،الفنان وسام خليل، والفنان محمد درويش.



"المعرض تجوال"، فبعد إنتهاء الـ 4 أيام وهي مدته بالإسكندرية ستتجول "سعيد" به فى مختلف محافظات مصر لتنشر الفكرة وتصل لكل مريديها،



وأكدت أن المعرض انقسم لقسمين، أحدهما للأعمال الفائزة من البورترية الكاريكاتيري والكاريكاتير الحر، وقسم ثان لعرض باقى الاعمال من جانب اللافته التقديرية، كما ان هناك مشاركة متميزة من الأطفال، لتشجيعهم وتحفيزهم على معرفة العالم المصرى "زويل".



المهارة اليدوية، والقدرة على الإبداع، والتعبير عن الشخصية، أهم ماحرص عليه وسام خليل، عضو لجنة التحكيم، في إختيار الأعمال الفنية الفائزة في المسابقة، مع الإحتفاظ بحقيقة الشخصية.



وفيما يخص رسم الكاريكاتير الحر، أكد خليل أننا نبحث عن الفكرة المتميزة التى توضح مفهوم عام، حيث أن مفهوم مدرسة الرسم بدون تعليق، للأسف الشديد لم نصل لمستوى متميز محترف في تحقيقه بمصر، مقارنه بدول أخرى.



وأوضح الدكتور خالد هنو، الناقد الفني، انه يتفق مع لجنة تحكيم المسابقة في اختيار الاعمال الفائزة، متحدثا عن العمل الحاصل على المركز الاول بأنه برع في تجسيد الشخصية، واستخدم "الاوت لاين" لتحديد بعض التفاصيل، كما أن العمل الفني حرص على ابراز ضحكة "زويل" واظهار الشخصية القريبة من القلب.



وفيما يخص العمل الثاني، قال إنه مرسوم بالفحم ويركز على أن تكون جائزة نوبل رفيقته في الصورة، وعلي الرغم من تكسيرة للقواعد، إلا انه استطاع الإحتفاظ بملامح الشخصية.







