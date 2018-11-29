أسهم أوروبا تقتدي بالمكاسب الأمريكية بعد تصريحات "الاحتياطي"

انضمت الأسهم الأوروبية إلى موجة صعود نظيرتها الأمريكية الليلة الماضية، بعد تصريحات تصب في اتجاه التيسير النقدي من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما عزز ثقة المستثمرين تجاه أسواق الأسهم رغم عدم التيقن بشأن تصعيد محتمل في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، مع صعود جميع البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات

وبهامش مريح.



ويقلل المتعاملون الآن من خطر رفع سريع لأسعار الفائدة قد يضربالاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم بعد أن قال باول إن سعر الفائدة القياسي الحالي "أقل بقليل فحسب" من تقديرات مستوى لا يكبح

الاقتصاد ولا يعززه.



وكتب نيل ولسون، محلل السوق لدى "ماركتس.كوم"، "إذا كنت تبحث عنمحفز لموجة صعود في الأسهم خلال ديسمبر، فقد حصلت عليه الليلة الماضية من مجلس الاحتياطي".



وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التي كانت من بين الأشد تضررًا خلال موجة البيع الأخيرة، المؤشرات في أنحاء القارة.

