رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل وفد قضائي سعودي

استقبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالي الوفد القضائى السعودي رفيع المستوى برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن محمد النشوان رئيس محكمة الاستئناف، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودى سابقًا، والوفد المرافق له.



وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن الجانبان تبادلا وسائل التعاون القضائي بين البلدين ووضع كافة إمكانات محكمة النقض والقضاء المصري في خدمة تطوير النظام القضائي السعودي بما يتفق وتطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة.



واستعرض الطرفان - خلال اللقاء الذي حضره قيادات محكمة النقض من مساعدي رئيس المحكمة - تاريخ العلاقات المصرية السعودية، وتبادل الجانبان درع الجهتين.



يأتي ذلك في إطار زيارة الوفد السعودي لمصر والتي تستمر أربعة أيام؛ للإطلاع على كافة النظم القضائية المصرية خاصة محكمة النقض ونيابة النقض بها ومكتبها الفني.





