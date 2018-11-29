القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
الكابتن
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:07 ص

أمم أفريقيا: الاتحاد يحسم قرار استضافة الكاميرون للنهائيات غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2415557

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه سيبحث، غدًا الجمعة، في أكرا مسألة استضافة الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 من عدمها، وذلك بعد أشهر طويلة من المناقشات بخصوص جاهزيتها لتنظيم العرس القاري.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأفريقي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستجتمع الجمعة في العاصمة الغانية على هامش كأس الأممِ الإفريقية للسيدات.

وأضاف أنه سيتم عرض تقرير عن آخر زيارتين تفتيشيتين للكاميرون خلال هذا الاجتماع.

وأجرى مفتشو الاتحاد الأفريقي مؤخرا زيارة تفتيشية أمنية وأخرى للبنى التحتية والملاعب وأماكن الإقامة.

وتابع المسؤول أنه بعد اجتماع المسؤولين سيتم اتخاذ قرار حول الإبقاء على إقامة البطولة من عدمها في الكاميرون، دون أن يحدد بالضبط متى سيتم إعلان القرار.

وفي حال استبعاد الكاميرون، سيتعين على الاتحاد الأفريقي إلى فتح طلب عرض جديد للترشيح من أجل اختيار بلد مضيف للنسخة التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.

وتطرقت وسائل الإعلام بانتظام إلى أن المغرب الذي خسر رهان استضافة مونديال 2026 أمام الملف الثلاثي الأميركي-المكسيكي-الكندي، هو البديل المحتمل للكاميرون.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي سجلت خلال اجتماعها في شرم الشيخ المصرية في 29 سبتمبر الماضي، وجود "تأخر كبير" على مستوى البنى التحتية الضرورية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

ورغم ذلك، أعلن رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد فى بداية أكتوبر خلال زيارة للكاميرون أن الاتحاد الإفريقي "لا يملك خطة بديلة"، مضيفا "حتى اننا لم نفكر بسحب كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون".

وفي شرم الشيخ، أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكاميروني هابي ديودونيه أن "الكاميرون ستكون جاهزة" لتنظيم النهائيات.

وتشهد الكاميرون حاليًا بيئة أمنية متوترة مع هجمات متواصلة من قبل جهاديي "بوكو حرام" في شمال البلاد ونزاع بين الجيش والانفصاليين في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في البلاد.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

منذ حوالي 13 ساعة

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 13 ساعة

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

الآن

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مع إندونيسيا بشأن تأشيرات الدخول

واشنطن تعلن عن أدلة جديدة لتورط إيران في دعم الجماعات الإرهابية

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

"السعيد": نتعاون مع كل الجهات لتقديم خدمات إلكترونية أفضل للمواطن

ads
الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي لإنشاء طريق بسيناء

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي لإنشاء طريق بسيناء

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

كشكول

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع اللجنة العليا لاتحاد الطلاب

النهضة تنظم ملتقى توظيفي للخريجين والطلاب

لليوم الثاني.. قافلة جامعة عين شمس تواصل تقديم خدماتها لأهالى محافظة بنى سويف

السبت.. AUC تستضيف نجيب محفوظ حول "الرواية المحرمة"

الخشت: إعادة بناء التشريع كان له دور كبير في استعادة مصر مرة أخري

الأمصار

كسر الجمود.. الكرملين يعلن رسميا عن لقاء بوتين وترامب بالأرجنتين

نساء اليمن من مقدسات إلى آسيرات حرب.. ناشطات يروين معانتهن بسجون الحوثي

الكويت.. صفاء الهاشم تهاجم الوافدين مرة أخرى: "شحم زائد"

ثمار زيارة محمد بن سلمان لتونس تدخل حيز التنفيذ

مرشح لخلافة ميركل: لا مكان للشريعة الإسلامية في ألمانيا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

"يونيسيف" تعلن وصول 14 مليون جرعة لقاح إلى اليمن

"اليونسكو" تضيف موسيقى "ريجي" الجامايكية لقائمة التراث

"اليونسيف" تتوقع وفاة 360 ألف مراهق بسبب الإيدز بحلول 2030

مباريات
الصحة

قلة النوم تجعل الشخص أكثر غضبًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎