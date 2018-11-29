أمم أفريقيا: الاتحاد يحسم قرار استضافة الكاميرون للنهائيات غدًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه سيبحث، غدًا الجمعة، في أكرا مسألة استضافة الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 من عدمها، وذلك بعد أشهر طويلة من المناقشات بخصوص جاهزيتها لتنظيم العرس القاري.



وأوضح مسؤول في الاتحاد الأفريقي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستجتمع الجمعة في العاصمة الغانية على هامش كأس الأممِ الإفريقية للسيدات.



وأضاف أنه سيتم عرض تقرير عن آخر زيارتين تفتيشيتين للكاميرون خلال هذا الاجتماع.



وأجرى مفتشو الاتحاد الأفريقي مؤخرا زيارة تفتيشية أمنية وأخرى للبنى التحتية والملاعب وأماكن الإقامة.



وتابع المسؤول أنه بعد اجتماع المسؤولين سيتم اتخاذ قرار حول الإبقاء على إقامة البطولة من عدمها في الكاميرون، دون أن يحدد بالضبط متى سيتم إعلان القرار.



وفي حال استبعاد الكاميرون، سيتعين على الاتحاد الأفريقي إلى فتح طلب عرض جديد للترشيح من أجل اختيار بلد مضيف للنسخة التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.



وتطرقت وسائل الإعلام بانتظام إلى أن المغرب الذي خسر رهان استضافة مونديال 2026 أمام الملف الثلاثي الأميركي-المكسيكي-الكندي، هو البديل المحتمل للكاميرون.



وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي سجلت خلال اجتماعها في شرم الشيخ المصرية في 29 سبتمبر الماضي، وجود "تأخر كبير" على مستوى البنى التحتية الضرورية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.



ورغم ذلك، أعلن رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد فى بداية أكتوبر خلال زيارة للكاميرون أن الاتحاد الإفريقي "لا يملك خطة بديلة"، مضيفا "حتى اننا لم نفكر بسحب كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون".



وفي شرم الشيخ، أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكاميروني هابي ديودونيه أن "الكاميرون ستكون جاهزة" لتنظيم النهائيات.



وتشهد الكاميرون حاليًا بيئة أمنية متوترة مع هجمات متواصلة من قبل جهاديي "بوكو حرام" في شمال البلاد ونزاع بين الجيش والانفصاليين في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في البلاد.