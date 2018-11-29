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حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:05 ص

حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات على طلاب المدارس بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2415555

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمخدرات، وبيعها للطلاب أمام المدارس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، مفادها قيام "حسام.م.س" 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 72 قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالي 130 جرام" ومبلغ 145 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض "كتر"، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "بسام.ع.ع" 31 سنة، عاطل، مقيم منطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص المخدرة، وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 23 قرص مخدر، ومبلغ 110 جنيه - هاتف محمول، بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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