الصحة: تطبيق مبادرة "الوسام" بجميع المحافظات نهاية 2019

أعلنت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن القطاع يقوم بتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فى عيادات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية للحد من الزيادة السكانية من خلال مبادرة "الوسام"، لافته إلى أنه سيتم إطلاقها بشكل كامل فى جميع المحافظات بنهاية 2019.



وأضافت في تصريحات لـ "الدستور" أن القطاع يقدم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 6000 منفذ بالجمهورية، لتلبية زيادة الطلب على الخدمة، حيث يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5000 عيادة ثابتة فى وحدات الرعاية الأساسية الأولية و530 عيادة متنقلة و300 عيادة فى المستشفيات ما بين عام ومركزى، إلى جانب 400 عيادة فى الجمعيات الأهلية، للوصول إلى أكبر عدد من السيدات.