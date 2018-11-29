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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:02 ص

تطوير وتحديث المنظومة الملاحية للسيطرة على المجال الجوى المصرى

الفريق طيار يونس
الفريق طيار يونس المصرى
محمود السعدى
dostor.org/2415550

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، أنه سيتم السيطرة الكاملة والتامة على المجال الجوى المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر تطوير وتحديث أجهزة الرادارات والمراقبة الجوية الملاحية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فى إطار توجيهات وتعليمات الفريق طيار يونس المصرى وزير الطيران المدنى بضرورة زيادة الاهتمام بتطوير وصيانة المنظومة الملاحية، تم تركيب 5 رادارات حديثة بعدد من المطارات، وجارى تركيب أجهزة ملاحية حديثة أخرى خلال الفترة الزمنية المقبلة، للسيطرة على المجال الجوى المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن جميع المطارات التابعة لوزارة الطيران تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مجال الملاحة والمراقبة الجوية عبر تحديث وصيانة كافة الأجهزة، وذلك عقب شراء 22 رادار حديث خلال السنة الماضية، لتحديث المنظومة الملاحية المصرية عقب الكثافة الركابية التى يشهدها المجال الجوى المصرى خلال الفترة الحالية.

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