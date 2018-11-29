أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة عروسين بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لرجل وزوجته بعد مرور يومين على زواجهما، متوفيين داخل شقتهما بمنطقة كفر العلو التابعة لمدينة حلوان، في ظروف غامضة، حيث تبين سلامة جميع مداخل ومخارج الشقة وعدم وجود سرقة لأي محتويات بداخلها، بجانب عدم وجود تسرب غاز، وترجح الأجهزة الأمنية أن الوفاة قد تكون نتيجة تناول الضحايا وجبة غذائية مسممة، أو قيام أحد الأشخاص بوضع مادة سامة على الطعام في ليلة الزفاف.



بدأت الواقعة أثناء ذهاب والد الفتاة بوجبة عشاء للعروسين فى مساء اليوم التالى من الزواج، وعندما لم يفتح له أحد، قام بكسر الباب والدخول وعثر على جثتى نجلته وزوجها في غرفة النوم، وتحفظت قوات الأمن على عينة من الطعام الذي تناوله العروسان ليلة الزفاف؛ تمهيدا لتحليلها والتأكد من احتوائها على مواد سامة من عدمه.



تلقى العقيد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو "خالد.م"، مفاده اكتشافه جثة ابنته "مديحة"، 20 سنة، المتزوجة منذ يومين، وزوجها، متوفيين داخل شقتهما.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتين إحداها لشاب في مقتبل العقد الثاني من العمر وبجواره جثة زوجته، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.