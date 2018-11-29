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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:02 ص

"عشراوي" تطالب بإعلاء الحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية

حنان عشراوي
حنان عشراوي
ا ش ا
dostor.org/2415547

طالبت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، المجتمع الدولي البدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام مسؤولياته العالمية؛ لإعلاء شأن العدالة والكرامة للجميع، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية.

وكذلك مواجهة النظم الشعبوية والاستبدادية والعنصرية التي تقود عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة عمومًا.

وقالت عشراوي، في بيان اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ71 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي قررته الأمم المتحدة في 2 ديسمبر عام 1977، إن قرار التقسيم يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبًا بفلسطين.

وأضافت: "على الرغم من قبول الفلسطينيين بمبدأ قرار التقسيم في عام 1988 وموافقتهم على حدود 1967، إلا إنه لم تكن هناك أي اعترافات دولية بالتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته ولا تقدير لحجم هذا التنازل التاريخي، ورغم كونه المفتاح الوحيد للسلام إلا أن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، بل على العكس منح إسرائيل غطاءً لمزيد من التوسع الاستيطاني وأطلق يدها لممارسة الصهيونية الأصولية والفكر الأيديولوجي الاستعماري المتطرف".

وقالت عشراوي "إن وجود أيام ومناسبات دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم يغير حقيقة قائمة على أرض الواقع مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بالفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي وقف سياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وتنصلها من التزاماتها، والتدخل إيجابيًا عبر الانتقال إلى دائرة محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها".

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