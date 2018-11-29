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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:01 ص

نتائج نابولى وإنتر ميلان بدورى الأبطال تتصدر عناوين صحف إيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2415546

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم، بنتائج نابولي، وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، وانتظار الثنائي للجولة الأخيرة من أجل حسم التأهل لدور الـ 16.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "اللحظات الأخيرة.. دوري أبطال أوروبا: سباليتي وأنشيلوتي سيلعبون حتى النهاية.. إنتر يعتمد الآن على ميسي"، مضيفة:"النيراتزوري كان على قدم المساواة مع توتنهام حتى 80 دقيقة، ثم هدف إريكسن سيجعلهم يلعبون حتى النفس الأخير أمام آيندهوفن، ويأملون أن ينجح البارسا في إيقاف السبيرز".

وتابعت: "ثلاثية نابولي، كارليتو: الحكم في ليفربول"، وأردفت:"الخدع، التمريرات، الأهداف والسحر: كيف أصبح كريستيانو رونالدو ملكا لأوروبا؟".

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "حتى النهاية، نابولي وإنتر ينتظران الجولة الأخيرة لحسم التأهل لدور الـ 16".

وأضافت:"هامسيك وميرتينز يقودان نابولي للفوز 3-1 على النجم الأحمر، لكن باريس يهزم ليفربول أيضًا.. وفي آنفيلد أنشيلوتي لديه 3 اختيارات، بينما الأمر أكثر تعقيدا لسباليتي، الذي يعتمد على ميسي".

وتابعت:"رونالدو 100 فوز، الان يمكن أن يحلم يوفنتوس أيضًا.. وروما في مفترق طرق، بعد احتجاجات الجماهير، يجب على الفريق العودة للمسار الصحيح لاستهداف المركز الرابع".

وختمت:"الليلة الدوري الأوروبي.. تعهد بيبيتا: ميلان، لن أتركك.. وإبراهيموفيتش لاعب عظيم".

وجاء عنوان صحيفة "توتو سبورت": "هم يريدون يوفنتوس.. تأثير رونالدو: أثار خروج رونالدو صداعا عميق في ريال مدريد، بعد مارسيلو، الآن إيسكو أيضًا يفكر في الرحيل بعد خلاف مع سولاري.. في يناير أو يونيو: يوفنتوس يشكل تحديًا جذابًا لضمهما"..وأضافت "إنتر ميلان يتعرض للهزيمة، يا له من أسف، الاآن سباليتتي يهتف من أجل البارسا.. وإريكسن يبقي توتنهام على قيد الحياة".

وتابعت: "نابولي يقدم عرضًا، لكنه يقامر بكل شيء في ليفربول: ميرتينز الفنان، لكن المباراة الأخيرة ستكون حاسمة".

وأختتمت "ميلان، فخر هيجواين.. ولاتسيو من أجل المركز الأول.. في الدوري الأوروبي ضد ديديلانجي وأبولون ليماسول".

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