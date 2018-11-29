نتائج نابولى وإنتر ميلان بدورى الأبطال تتصدر عناوين صحف إيطاليا
اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم، بنتائج نابولي، وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، وانتظار الثنائي للجولة الأخيرة من أجل حسم التأهل لدور الـ 16.
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "اللحظات الأخيرة.. دوري أبطال أوروبا: سباليتي وأنشيلوتي سيلعبون حتى النهاية.. إنتر يعتمد الآن على ميسي"، مضيفة:"النيراتزوري كان على قدم المساواة مع توتنهام حتى 80 دقيقة، ثم هدف إريكسن سيجعلهم يلعبون حتى النفس الأخير أمام آيندهوفن، ويأملون أن ينجح البارسا في إيقاف السبيرز".
وتابعت: "ثلاثية نابولي، كارليتو: الحكم في ليفربول"، وأردفت:"الخدع، التمريرات، الأهداف والسحر: كيف أصبح كريستيانو رونالدو ملكا لأوروبا؟".
وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "حتى النهاية، نابولي وإنتر ينتظران الجولة الأخيرة لحسم التأهل لدور الـ 16".
وأضافت:"هامسيك وميرتينز يقودان نابولي للفوز 3-1 على النجم الأحمر، لكن باريس يهزم ليفربول أيضًا.. وفي آنفيلد أنشيلوتي لديه 3 اختيارات، بينما الأمر أكثر تعقيدا لسباليتي، الذي يعتمد على ميسي".
وتابعت:"رونالدو 100 فوز، الان يمكن أن يحلم يوفنتوس أيضًا.. وروما في مفترق طرق، بعد احتجاجات الجماهير، يجب على الفريق العودة للمسار الصحيح لاستهداف المركز الرابع".
وختمت:"الليلة الدوري الأوروبي.. تعهد بيبيتا: ميلان، لن أتركك.. وإبراهيموفيتش لاعب عظيم".
وجاء عنوان صحيفة "توتو سبورت": "هم يريدون يوفنتوس.. تأثير رونالدو: أثار خروج رونالدو صداعا عميق في ريال مدريد، بعد مارسيلو، الآن إيسكو أيضًا يفكر في الرحيل بعد خلاف مع سولاري.. في يناير أو يونيو: يوفنتوس يشكل تحديًا جذابًا لضمهما"..وأضافت "إنتر ميلان يتعرض للهزيمة، يا له من أسف، الاآن سباليتتي يهتف من أجل البارسا.. وإريكسن يبقي توتنهام على قيد الحياة".
وتابعت: "نابولي يقدم عرضًا، لكنه يقامر بكل شيء في ليفربول: ميرتينز الفنان، لكن المباراة الأخيرة ستكون حاسمة".
وأختتمت "ميلان، فخر هيجواين.. ولاتسيو من أجل المركز الأول.. في الدوري الأوروبي ضد ديديلانجي وأبولون ليماسول".