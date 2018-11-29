القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
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مصر
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:00 ص

تليبرنتر: "التعليم": الامتحان التجريبى ليس ضمن نتيجة الطالب.. و"السيسي" يوافق على قرض كويتي وتخصيص أرض لـ"تنمية سيناء"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إعداد: سلمى أشرف
dostor.org/2415544

أهلًا بكم في نشرتكم اليومية «Teleprinter» الخاصة بعرض موجز لما تناولته صحف اليوم الخميس، التاسع والعشرين من نوفمبر 2018.


Fake news:
نشرت الجزيرة على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" خبرًا بأن موانئ دبي تستحوذ على 49% من محور قناة السويس.. وأن المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، قال في مداخلة تلفزيونية إن شركة موانئ دبي الإماراتية ستوقع اتفاق شراكة مع هيئة قناة السويس للاستحواذ على 49% من مشروع تطوير محور القناة الاقتصادي"... ولكن الحقيقة أن المتحدث باسم مجلس الوزراء قال، إن شركة موانئ دبي ستدخل في شراكة مع هيئة قناة السويس للحصول على جزء من منطقة شمال غرب خليج السويس، وليست شراكة في المحور كله... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخبر الرئيسي على صفحات الجرائد اليوم، تحدث عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى.

وفي أخبار المتابعات؛ أصدرت وزارة التعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبي الأول، لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من 13 إلى 24 يناير المقبل.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب أيٍ من نتائج الامتحان التجريبي ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي لأنها ستكون تدريبًا للطلبة على النظام الجديد.

فيما وافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تفعيل قرار وزير المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير القادم، بالإضافة للموافقة على إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر لإنتاج الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة.

وفي الأخبار الطارئة؛ حذر المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر السمنة وتأثيراتها على الصحة العامة للإنسان التى قد تلحق به أضرارًا ومشاكل صحية كبيرة، وأشار المعهد القومى للتغذية، أن السمنة تتسبب فى الإصابة بالنقرس وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر، وزيادة معدلات الإصابة بآلام المفاصل والسرطان.


Extra news eldostor:
قرارات جمهورية بالموافقة على قرض كويتى وتخصيص أراضٍ لتنمية سيناء.. اليوم السابع
الرئيس السيسي يكرم منتخب الإسكواش وفريق كرة القدم للآنسات اليوم.. صدى البلد
تخريج الدفعة الأولى من برنامج التبادل الطلابي بين مصر والصين.. البوابة 
السبت.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالشرقية... البوابة نيوز



وفي الأخبار الرياضية؛ رفض محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، فكرة العودة للدراويش فى الميركاتو الشتوى، بعد إعلان عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الأصفر عزمه الرحيل عن النادى فى يناير المقبل، وتمسك محمد عواد باستكمال فترة إعارته مع الوحدة السعودى لنهاية الموسم بداعى تأمين مستقبله.

فيما تعود اليوم، بعثة النادى الإسماعيلى من بوروندى بعد الانتهاء من مواجهة "ماسيجير نيجوزى" فى ذهاب دور الـ64 لدوري الأبطال الإفريقى والتى انتهت بفوز الدراويش على أصحاب الأرض بهدف دون رد.


قصة في خبر: الفياجرا القاتلة.. ما مصير "الحبة روز" بعد تحذير النساء منها؟

"مضاد للاكتئاب تحول إلى فياجرا نسائية".. تعليق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العقار الجديد الذي تستعد وزارة الصحة لإطلاقه الأربعاء المقبل بدعوى أنه علاج جديد للنساء اللواتي يعانين من ضعف الرغبة الجنسية.
وذلك يأتي بالتزامن مع مؤتمر صحفي للإعلان عن أحدث الدراسات لأسباب الطلاق في مصر، والتي خلصت إلى أن السبب الأكبر له ما يعرف بـ"السرير الجاف"، أو سوء العلاقة الحميمة بين الزوجين الذي تتعدي نسبته 50%، في السنة الأولي من الزواج، وحتى الآن غير معروف الشركة المصنعة له... لقراءة القصة كاملة عبر تقنية (cross media) اضغط هنا


تناولت برامج التوك شو أمس العديد من الموضوعات كان أهمها: وزير التعليم: الموازنة العامة لا تسمح بارتفاع أجور المدرسين. 


علاء والي، يكشف عن أهم تفاصيل قانون معالجة البناء فى الأحوزة العمرانية. 



وفي الاقتصاد؛ استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ليسجل عيار "21" 611 جنيهًا... لقراءة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيما استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 29 نوفمبر، ليسجل في بنك قناة السويس ليسجل 17.86 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 17.96 جنيه.... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا


اخترنا لكم من مقالات اليوم، من أبرزها فاروق جويدة المنشور بجريدة الأهرام، بعنوان "أين هم الآن"، وفيه قال الكاتب: "ضاقت دائرة الأصدقاء وأصبح من الصعب أن تضيف صديقًا جديدًا إلى مشوار حياتك كل ما بقى لديك بعض الأسماء التى تراجعت كثيرًا.. والصداقة من أجمل وأرقى المشاعر الإنسانية وهى تتفوق على الحب أحيانًا لأنها لا تحمل أمراضه مثل الأنانية والغيرة.. ولأن الزمان تغير والناس أيضًا تغيرت يصعب عليك أن تجد صديقًا وكل ما بقى لك تلك الأسماء القديمة التى تجدها فى أجندة أكلت الأيام أوراقها.. فى زمان مضى كنت لا تعرف إلى من تذهب من الأصدقاء كانت أعدادهم كبيرة وكنت تتحدث إليهم فى هذا التليفون العتيق قبل أن يقتحم حياتك المحمول.. وقد تسأل نفسك لماذا ضاقت دائرة الأصدقاء هناك أسباب كثيرة وراء ذلك؟!".... لقراءة المقال كاملًا اضغط هنا

ومقال الكاتب سليمان جودة المنشور في جريدة المصري اليوم، بعنوان "تقارير حالة الرئيس"، وفيه قال الكاتب: "نعرف أن تقارير من أنواع مختلفة توضع أمام رئيس الدولة فى كل صباح، ونعرف أن هذه التقارير تتعلق فى الغالب بالأحوال الحاضرة، وبما يعيشه الناس، وبما قد يطرأ على حياتهم من أزمة هنا أو هناك، ونعرف أن الرئيس يتلقاها بانتظام، سواء كان موجودًا داخل البلاد أو كان خارجها".... لقراءة المقال كاملًا اضغط هنا

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