"محلية البرلمان": قانون تنظيم ساحات السيارات جاهز للتصويت

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات السيارات، مشيرا إلى أن القانون تم إرساله لهيئة مكتب مجلس النواب، وفي انتظار تحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة للتصويت عليه.



وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة شددت على تغليظ عقوبات البلطجة التي يمارسها السايس للحبس والغرامة، ومنع وقوف أي شخص في المواقف بدون حصوله على ترخيص رسمي من المحافظة وكارنية مخصص لوقوفه لتنظيم السيارات وليس للبلطجة وتكسير العربات في حالة حدوث خلاف بينه وبين صاحب السيارة.