براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السبت المقبل، فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني الذي يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.



يشارك في الملتقى 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، وذلك بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.



وقال وزير القوي العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة يجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.



وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، مراقب جودة، سائقين، لحام، كيميائي، عمال إنتاج، نساجين، مندوبين مبيعات، محاسب، عمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.



وأكد سعفان، أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبي واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.



ويقوم بتنظيم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجلس أمناء العاشر، اتحاد جمعيات المستثمرين المصرية، بحضور محمد طه مدير المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور أيمن رضا عبدالله أمين عام الجمعية، وأشرف الدوكار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالشرقية.