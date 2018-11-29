إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالبحيرة

أصيب عامل باشتباه نزيف داخلى بالمخ وغيبوبة تامة، إثر تعدي عامل آخر عليه لخلافات بينهم بسبب المصاهرة بمنطقة شبرا، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور العام بمحافظة البحيرة.



تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من المستشفى العام بوصول " محمد ن م س" 50 سنة عامل، ومقيم شبرا بدائرة القسم، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ وغيبوبة تامة، ولا يمكن استجوابه.



وبسؤال زوجته " منى م ح " 50 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، اتهمت " حسن م ال " 28 سنة، ومقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها المذكور بعصا كانت بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها لخلافات بينهما بسبب المصاهرة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثًا إصابته بجرح بالرأس لذات السبب المُشار إليه.



وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.