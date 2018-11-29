فرحوا الأولاد.. طريقة عمل "سوفليه الشيكولاته"
يعشق الأطفال كل جديد، خاصة إذا كانت من الشيكولاته، لذا يقدم "الدستور"، طريقة عمل سوفليه الشيكولاته اللذيذ بطريقة سهلة.
إليكم طريقة التحضير..
المقادير:
- 2 بيض.
– 4 بياض بيض.
- 2 كاكاو.
- 12 كوب لبن.
- 100 جم شيكولاته داكنة.
- 2 ملعقة سكر.
- رشة ملح.
- ملعقة زبدة.
طريقة التحضير:
1- تدهن قوالب السوفليه بالزبدة وترش بقليل من مسحوق الكاكاو.
2- يضاف البيض إلى اللبن الساخن ويقلب جيدا، ويترك على النار حتى الغليان.
3- بعد الغليان، تضاف إليه الشيكولاته الداكنة ويقلب جيدا حتى تمام التجانس.
4- في إناء، يمزج السكر والدقيق والفانيلا والكاكاو والملح.
5- يضاف الخليط إلى مزيج الحليب والشوكولاته ويقلب جيدا.
6- يصب الخليط في قوالب السوفليه ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.