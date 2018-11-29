فرحوا الأولاد.. طريقة عمل "سوفليه الشيكولاته"

يعشق الأطفال كل جديد، خاصة إذا كانت من الشيكولاته، لذا يقدم "الدستور"، طريقة عمل سوفليه الشيكولاته اللذيذ بطريقة سهلة.



إليكم طريقة التحضير..



المقادير:



- 2 بيض.

– 4 بياض بيض.

- 2 كاكاو.

- 12 كوب لبن.

- 100 جم شيكولاته داكنة.

- 2 ملعقة سكر.

- رشة ملح.

- ملعقة زبدة.





طريقة التحضير:



1- تدهن قوالب السوفليه بالزبدة وترش بقليل من مسحوق الكاكاو.

2- يضاف البيض إلى اللبن الساخن ويقلب جيدا، ويترك على النار حتى الغليان.

3- بعد الغليان، تضاف إليه الشيكولاته الداكنة ويقلب جيدا حتى تمام التجانس.

4- في إناء، يمزج السكر والدقيق والفانيلا والكاكاو والملح.

5- يضاف الخليط إلى مزيج الحليب والشوكولاته ويقلب جيدا.

6- يصب الخليط في قوالب السوفليه ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.