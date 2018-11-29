القوى العاملة: صرف 80 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بمساعدة المواطن "ع.م.ح" في الحصول على مستحقاته المالية الشركة التي يعمل بها حيث بلغت 17 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 80 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك في إطار وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلي أن المكتب قام بالتواصل مع "ح.غ" مسئول الشركة للتفاوض وديا لحصول المواطن المصري على مستحقاته بعد انتهاء العلاقة العمالية بينهما.



وأضاف أنه بعد شهر ونصف الشهر من التفاوض، تم الاتفاق وفقا لنظام العمل أن يقوم المواطن بالتعهد لعدم العمل لدي شركة مماثلة لمدة عامين من تاريخ نهاية العلاقة العمالية مقابل حصوله علي مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة المغادرة وكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطن، وتمثلت مستحقاته المالية التي تم صرفها 17 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 80 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن حصوله علي تذكرة السفر من الشركة التي يعمل بها مشرف مبيعات منذ 5 سنوات.



وقد تم تحرير محضر صلح بين طرفي العملية الإنتاجية، بالهيئة العمالية، وبحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي واستخراج تأشيرة خروج نهائي وشيك بمستحقات المواطن.