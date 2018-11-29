كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق بالقاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال، ووقت دخول الموظفين، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية من أوناش وضباط وأفراد؛ لتسيير الحركة.



وظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري المتجه من نفق السلام حتى المرج، كما شهد طريق صلاح سالم تكدسات مرورية خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وامتدت الكثافات حتى شارع التسعين أمام القادم من التجمع نحو مدينة نصر.



وتباطأت حركة سير السيارات أعلى كوبرى أكتوبر في الاتجاهين، وبمحور المشير طنطاوي ومحمد زكى، وبمطالع كوبرى أكتوبر ظهرت كثافات مرورية، وظهرت تكدسات مرورية بامتداد شارع رمسيس حتى مطلع كوبري العباسية وامتدت حتى طريق النصر.



كما شهد كوبري 15 مايو كثافات مرورية في الاتجاه القادم من الجيزة نحو القاهرة، وانتظمت حركة السير في محور 26 يوليو، خاصة في الاتجاه القادم نحو أكتوبر وزايد، وظهرت كثافات مرورية أمام نادي الزمالك، وامتدت حتى شارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس.



كما تباطأت حركة السير بشارع الهرم خاصة في الاتجاه نحو الجيزة، واستمرت الكثافات حتى كوبري الجيزة المعدني ومحيط جامعة القاهرة وكوبري الدقي، ومحور صفط اللبن الذي شهد شلل مروري خاصة في اتجاه الجيزة، وكذلك شارع البحر الأعظم، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية، لملاحظة حركة السيارات، من كاميرات مراقبة، لمتابعة سير الحركة المرورية، ورصد كل المخالفات التي تعوق حركة مرور السيارات.

