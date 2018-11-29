خبيرة اتيكيت توضح آداب الزيارة

يعد الاستئذان أحد الآداب التي تدل على الأناقة، حتى لا تضع أهل المنزل في موقف محرج.



تقول إيمان عفيفي، خبيرة اتيكيت، إنه مازال هناك من يدخل لمنازل الآخرين سواء كان منزل جار أو صديق فجأة دون استئذان، إلا أن هناك قواعد وآداب يجب أن تتبع لعدم إثارة غضبهم والتي تتمثل في..



1- ضرورة الاستئذان وأخذ موعد بالزيارة أولًا.



2- من الضروري الطرق على باب المنزل برفق وبهدوء شديد بدون إزعاج.



3-الطرق على الباب يكون مرتين فقط إذا لم يستجب لك من بالمنزل عليك بالرحيل.



4-إذا كنت متأكد من وجود أهل البيت بالمنزل ولم يستجيبوا لطرقك لا تصمم على البقاء، فمن الممكن أن يكونوا مشغولين أو أن وقتهم الحالي لا يسمح بالزيارة.



5-يجب أن تكون الابتسامة مرسومة على وجهك أثناء دخولك المنزل.



6- أثناء الدخول من الباب لا يجوز أن تدخل بزاوية وتعطي ظهرك للمتواجدين بالمنزل.



7- عند إغلاق الباب، تقوم بمسك مقبض الباب بيدك اليمني وتنقله إلى اليد اليسرى من خلف ظهرك بحيث لا يكون ظهرك متصدر لأهل البيت التي تقوم بزيارته.



8- لا يجوز البدء في أحاديث عتاب أثناء الدخول مثل "واقف على الباب فترة ولم يفتح لي أحد، أو جئت لأنني الأفضل.." وغيرها من كلمات قد تؤذي الآخرين، فالأجمل كلمات الترحاب والتعبير عن المحبة الخالصة للآخرين.