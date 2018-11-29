القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
لايف ستايل
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:19 ص

خبيرة اتيكيت توضح آداب الزيارة

خبيرة اتيكيت توضح
هدير القاضي
dostor.org/2415426

يعد الاستئذان أحد الآداب التي تدل على الأناقة، حتى لا تضع أهل المنزل في موقف محرج.

تقول إيمان عفيفي، خبيرة اتيكيت، إنه مازال هناك من يدخل لمنازل الآخرين سواء كان منزل جار أو صديق فجأة دون استئذان، إلا أن هناك قواعد وآداب يجب أن تتبع لعدم إثارة غضبهم والتي تتمثل في..

1- ضرورة الاستئذان وأخذ موعد بالزيارة أولًا.

2- من الضروري الطرق على باب المنزل برفق وبهدوء شديد بدون إزعاج.

3-الطرق على الباب يكون مرتين فقط إذا لم يستجب لك من بالمنزل عليك بالرحيل.

4-إذا كنت متأكد من وجود أهل البيت بالمنزل ولم يستجيبوا لطرقك لا تصمم على البقاء، فمن الممكن أن يكونوا مشغولين أو أن وقتهم الحالي لا يسمح بالزيارة.

5-يجب أن تكون الابتسامة مرسومة على وجهك أثناء دخولك المنزل.

6- أثناء الدخول من الباب لا يجوز أن تدخل بزاوية وتعطي ظهرك للمتواجدين بالمنزل.

7- عند إغلاق الباب، تقوم بمسك مقبض الباب بيدك اليمني وتنقله إلى اليد اليسرى من خلف ظهرك بحيث لا يكون ظهرك متصدر لأهل البيت التي تقوم بزيارته.

8- لا يجوز البدء في أحاديث عتاب أثناء الدخول مثل "واقف على الباب فترة ولم يفتح لي أحد، أو جئت لأنني الأفضل.." وغيرها من كلمات قد تؤذي الآخرين، فالأجمل كلمات الترحاب والتعبير عن المحبة الخالصة للآخرين.

الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 29/ 11/ 2018

اليوم.. محاكمة مالك شركة للأنظمة المتكاملة ومحام فى "رشوة المترو"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29/ 11/ 2018

قتلى وجرحى فى هجوم على شركة أمنية بريطانية بكابول

ads
الأكثر قراءة

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

أمريكا تنصف ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

بكين تصدر دليلًا توجيهيًا لتطوير المعايير التعليمية

مصنع صيني في تنزانيا لتجهيز الكاجو وتصديره

قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ الحج رحلة نفسية

د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

المزيد
الصحة

قلة النوم تجعل الشخص أكثر غضبًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎