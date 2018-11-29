ضبط 200 كيلو جبن فاسدة بالهرم

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن غير مرخص، لتجميعه كميات من الجبن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم.



وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها تحريات ضباطه، مفادها تجميع "محمد ص.أ"، 33 سنة - المدير المسئول عن مخزن لتجهيز محل بيتزا بدون ترخيص بدائرة قسم الهرم، كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع الجبن "رومي وموزاريلا "المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبيعها لجمهور المواطنين رواد المحل، محدثا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



تم شن حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين، استهدفت المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 200 كيلو مبشور جبن رومي وموزاريلا غير صالحة للاستخدام الآدمي، 100 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام من مقطعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر.



بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.