"البطيخي" يطالب بحضور "الملا" لمناقشة آليات شراء البترول

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لحضور وزير البترول والثرة المعدنية، في البرلمان، لمناقشة الآلية المتبعة من قبل الوزارة لشراء البترول، مشيرا إلى أن سعر برميل البترول بالموازنة العامة للدولة مقدر بـ67 دولار للبرميل.



وأشار البطيخي، لـ"الدستور"، إلى أن سعر برميل البترول وصل لـ85 دولار، مما يحمل ميزانية الدول 72 مليار جنيه عجز، والآن وصل سعر البرميل لـ59 دولار، مما يحقق فائض 32 مليار جنيه للميزانية.

