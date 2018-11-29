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تكنولوجيا
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:51 ص

الصين تطور رادارًا ذكيًا لاستكشاف الفضاء تحت الأرض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2415413

طور باحثون صينيون في معهد بحثي تابع لشركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء، رادارا ثلاثي الأبعاد مجهزا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يمنح دقة أكثر لاستكشاف الفضاء تحت الأرض في المدن، مقارنة بالأجيال السابقة من الرادارات.

وقال "جياو شياو ليانغ" مدير لجنة العلوم والتكنولوجيا بالمعهد –في تصريحات اليوم- إن الرادار الذي يحمل اسم "عين النسر-إيه" قادر على استكشاف أمراض التربة والأنابيب على عمق 6 أمتار تحت الأرض، والتجاوب بشكل سريع دون الإضرار بالبيئة، بينما تتجاوز دقته 90% وتقل نسبة الإنذار الخاطئ عن 5%.

وأضاف ليانغ أن الرادار الجديد مجهز بنظامي "بيدو" للملاحة بالأقمار الاصطناعية و"جي بي إس"، الأمر الذي يمكنه من تحديد الأهداف بدقة عالية تحت الأرض.

ويواجه الفضاء تحت أرض المدن دائما خطرا ناجما عن انهيارات الطرق وتسرب الأنابيب، فيما سيساعد الرادار الجديد المجهز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على زيادة فعالية الاستكشاف والتحديد بشكل أوتوماتيكي، فيما يحتاج قوة عاملة أقل في معالجة البيانات.

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