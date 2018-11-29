الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
338.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2415412
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
شكا عدد من المصريين خلال الآونة الأخيرة من حالات الغش أثناء شراء مشغولات ذهبية وعدم اكتشاف ذلك إلا عندما قرروا بيعه مرة أخرى، ما جعلنا نتساءل: كيف يتم التمييز بين الذهب الحقيقي والمغشوش؟. وقال عادل ...