ضبط 1389 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

نظمت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، تحرير وضبط 1389 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 71 ألفا و150 جنيها غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 1389 مخالفة متنوعة، شملت "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 71 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.