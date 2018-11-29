القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:36 ص

"نبش القبور" و"قتل مواطن بالمرج" أبرز محاكمات اليوم

نبش القبور وقتل مواطن
شيماء حسين
dostor.org/2415405

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة استئناف المتهمين بنبش القبور على حكم حبسهم عامين ومحاكمة متهم بقتل مواطن بالمرج.


استئناف المتهمين بنبش القبور على حكم حبسهم عامين

تنظر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، أولى جلسات الاستئناف المقدم من فوقية محمود إبراهيم "33 سنة، وشقيقها صابر 27 سنة نجار مسلح، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"نبش القبور".

كانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت في حكمها على المتهمين بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم في نبش قبور الموتي الذين دفنوا في مدافن الصدقة.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة السيدة زينب، تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في نبش قبور الموتى الذين دفنوا في مدافن الصدقة، والذين ليس لهم أقارب للسؤال عليهم ومجهولي الهوية وضحايا الحوادث والمشردين، ليقوموا ببيعها إلي طلاب الكليات الطبية ليجروا عليها تجاربهم ودراستهم التشريحية، على أن يكون سعر الجثمان هو 20 ألف جنيه، فيما كانت سعر الرأس فقط 5 آلاف والساق أو الذراع 3 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة لهما تهم ببيع جماجم جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، ومجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، وانتهاك حرمة قبور الصدقة بمنطقة زينهم، وتدنيسها، بأن قامت الأولى باستخراج جماجم، من المقابر سالفة الذكر والخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة وتسليمها للمتهم الثاني لمساعدتها في بيعها للراغبين في شرائها من طلاب كليات الطب.

وأضافت التحريات أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفيين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه، والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها إلى 20 ألف جنيه.

وكان محامي المهتمين قد بني أركان دفاعه في انتفاء ركني الجريمة المادى والمعنوي، انتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود تقارير فنية صادره عن المضبوطات من الطب الشرعي.


محاكمة متهم بقتل مواطن فى المرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، محاكمة عاطل بتهمة بقتل مواطن بالمرج، بسبب مشاجرة بين المتهم وشقيق المجنى عليه.

وكشف قرار الإحالة قيام المُتهم محمد عبد الرحمن وشهرته "محمد الخطيب" وآخر مجهول بقتل المجني عليه محمد سمير مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاح ناري "بندقية آلية" وتوجه رفقة المجهول إلى المكان الذي أيقن تواجد المجنى عليه فيه، وما أن ظفر به فأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر في رأسه، مما أحدث إصابته التى أودت حياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم والمجهول في قتل المجني عليه حاتم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم والنية على قتله بالسلاح النارى، إلا أن آثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ 3 أيام

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ 3 أيام

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ 4 أيام

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ اسبوع

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ اسبوع

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 29/ 11/ 2018

اليوم.. محاكمة مالك شركة للأنظمة المتكاملة ومحام فى "رشوة المترو"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29/ 11/ 2018

قتلى وجرحى فى هجوم على شركة أمنية بريطانية بكابول

ads
الأكثر قراءة

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. 10 آلاف وظيفة في ملتقى بالعاشر من رمضان

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

أمريكا تنصف ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

بكين تصدر دليلًا توجيهيًا لتطوير المعايير التعليمية

مصنع صيني في تنزانيا لتجهيز الكاجو وتصديره

قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

قلة النوم تجعل الشخص أكثر غضبًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎