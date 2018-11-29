قلة النوم تجعل الشخص أكثر غضبًا

ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعل الشخص أكثر غضبا.



وقال زلاتان كريزان، أستاذ علم النفس في جامعة "أيوا" الأمريكية، إنه وفقا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة "علم النفس التجريبي" فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في معدل النوم تزداد حالات الغضب والضيق بينهم، مما يعكس عدم قدرتهم على التكيف مع الظروف المحيطة بهم بمرور الوقت.



فقد تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين: حافظ أفراد المجموعة الأولى على روتينهم اليومى المتعلق بالنوم، فيما تم تقليص ساعات النوم بمقدار مابين ساعتين وأربع ساعات كل ليلة لمدة ليلتين



وقد تمكن أفراد المجموعة الأولى من المحافظة على متوسط ما يقرب من سبع ساعات نوم ليلا، فى حين أن أفراد المجموعة الثانية لم يحصلوا سوى على أربع ساعات ونصف الساعة نوم ليلا.



واكتشف الباحثون ارتفاع معدلات الغضب والعنف بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط واف من النوم والذى كان قال من سبع ساعات ليلا.