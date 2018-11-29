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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 24 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2415394

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 23
دمنهور 15 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 15 24
مطروح 13 23
السلوم 11 21
سيوة 08 22
بورسعيد 16 24
دمياط 15 23
الزقازيق 15 24
الإسماعلية 15 25
السويس 13 24
العريش 14 24
رفح 15 23
رأس سدر 14 22
نخل 08 22
نويبع 20 25
طابا 17 24
كاترين 08 17
الطور 13 26
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 16 29
مرسى علم 16 27
الفيوم 14 24
بنى سويف 14 24
المنيا 10 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 12 28
أسوان 12 28
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 12 28
شلاتين 20 27
أبورماد 19 28
رأس حدربة 19 27
حلايب 20 27

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