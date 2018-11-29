اليوم.. حفل "جالا" لفرقة "أوبر القاهرة" بمعهد الموسيقى العربية

تقدم فرقة أوبرا القاهرة٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ حفل "جالا" من إخراج شريف رمضان، بمصاحبة عازفة البيانو ميديا أورموتسادزى٬ بمسرح معهد الموسيقى العربية.



ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية العالمية والأغانى النابوليتانية، منها: "قطط، صوت الموسيقى، سيدتي الجميلة٬ شبح الأوبرا، قصة الحى الغربى، والبؤساء"، بالإضافة إلى باقه من أجمل الأغاني منها: "سواى، لا تنسانى، بطريقتى، دودودو، أمرأة جويا وليالى موسكو"، وذلك بأداء نجوم فرقة زوبرا القاهرة: تحية شمس الدين، منى رفلة، عماد عادل، إنجى محسن، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجى، رامز لباد، أسامة على، عالية ذهنى.